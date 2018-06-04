95047

A20: Incidente mortale nei pressi di Rometta

Tragico incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sull'autostrada A20 in direzione Palermo:.Come riporta il consorzio per le autostrade siciliane, l'incidente  ha coinvolto due autovetture, nei pres...

04 giugno 2018 18:57
Oltre 95047
Tragico incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sull’autostrada A20 in direzione Palermo:.

Come riporta il consorzio per le autostrade siciliane, l'incidente  ha coinvolto due autovetture, nei pressi della galleria Villafranca Tirrenia (direzione Palermo), causando un morto e quattro feriti.

Sul posto la Polizia stradale, diverse ambulanze e gli uomini del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane.

