A20: Incidente mortale nei pressi di Rometta
Tragico incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sull’autostrada A20 in direzione Palermo:.Come riporta il consorzio per le autostrade siciliane, l'incidente ha coinvolto due autovetture, nei pres...
A cura di Redazione
04 giugno 2018 18:57
Tragico incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sull’autostrada A20 in direzione Palermo:.
Come riporta il consorzio per le autostrade siciliane, l'incidente ha coinvolto due autovetture, nei pressi della galleria Villafranca Tirrenia (direzione Palermo), causando un morto e quattro feriti.
Sul posto la Polizia stradale, diverse ambulanze e gli uomini del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane.