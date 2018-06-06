A20: INCIDENTE NEI PRESSI DI ROMETTA, CHIUSO IL TRATTO DI AUTOSTRADA DIREZIONE ME/PA

Un grave incidente stradale è avvenuto pochi minuti fa sulla Messina -Palermo.

La tratta autostradale Rometta-Milazzo (direzione Pa) é chiusa al traffico per il ribaltamento di un'autocisterna contenente prodotti infiammabili.

Uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta e rientro allo svincolo di Milazzo. In loco Polizia Stradale, mezzi dei Vigili del Fuoco, personale e mezzi di soccorso e operatori CAS di assistenza e viabilità.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato provocato dalla perdita di olio di una cisterna

Lunghe code sul tratto di autostrada interessato dall'incidente ma non sembra ci siano vittime.

IN AGGIORNAMENTO