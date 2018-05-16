“Abbasso la pressione!” in farmacia parte campagna per controllo (dal 17 al 20 maggio)

Le malattie cardiovascolari, come l’infarto o l’ictus, sono tra le principali cause di invalidità e di morte nei Paesi occidentali e, quindi, anche in Italia. Alla base di queste malattie c’è spesso una pressione alta (ipertensione) non controllata. Questo accade anche perché l’ipertensione è un “male invisibile”, cioè non dà sintomi particolari, ma produce egualmente gravi danni.

Le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili. Esse, infatti, sono causate da una serie di fattori, alcuni non modificabili, come l’età e la familiarità (cioè la presenza di familiari di primo grado che hanno avuto infarto o ictus in età non avanzata), altri invece modificabili, soprattutto se affrontati per tempo. È questo il caso di comportamenti e stili di vita, come il fumo, l’abuso di alcol, l’alimentazione sbagliata e/o la sedentarietà che inducono la comparsa di diabete mellito, ipercolesterolemia, obesità e/o ipertensione.

È fondamentale, quindi, sia adottare stili di vita sani (non fumare, bere alcol in modo moderato, mangiare regolarmente frutta e verdura, limitare molto l’uso del sale da cucina, fare attività fisica) sia tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

Per aiutare i cittadini a prevenire le malattie cardiovascolari, le farmacie italiane promuovono una nuova grande campagna di prevenzione dopo quella sul diabete (DiaDay, 14-20 novembre 2017), che ha permesso a 160.000 persone di misurare gratuitamente la glicemia e valutare il grado di rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni.

La campagna, dal titolo “Abbasso la pressione!”, si svolge nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa dal 17 al 20 maggio 2018 e che puoi individuare a partire dal 14 maggio con il motore di ricerca qui sotto.

CASTRO MARIO Via Emanuele Bellia, 94 - 095-854317 PATERNO'

RAPISARDA BIAGINO Via Vittorio Emanuele, 291 095-628949 SANTA MARIA DI LICODIA

SANTA LUCIA SAS Via Roma, 187 095-912124 BELPASSO

LOMBARDO GIUSEPPE Via Roma, 260 095-913440 BELPASSO

PIANOTAVOLA DELLA DOTT.SSA GRA... Via Mongibello, 77 095391428 PIANO TAVOLA - BELPASSO

PATANE' MARIA ANNUNZIATA Via Vittorio Emanuele III, 477 BELPASSO

BELLASSAI C. & C. SNC Via Regina Elena, 2 095-306408 MOTTA SANT'ANASTASIA

BUCOLO BARBERINA Via Vittorio Emanuele, 568 095-981016 BIANCAVILLA

DI STEFANO ANTONIO Via Francesco Crispi, 35 095-981805 BIANCAVILLA

SCALISI SNC Via Vittorio Emanuele, 395 095-982422 BIANCAVILLA

In queste farmacie potrai misurare gratuitamente la pressione e compilare, insieme al farmacista, un questionario, che ti consentirà di valutare il grado di rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Scoprire per tempo se si soffre di ipertensione o se si è a rischio è fondamentale per ridurre i disagi alle persone e i costi a carico del Servizio sanitario nazionale e dei malati.

Il farmacista ti dirà se è sufficiente adottare comportamenti più salutari o se devi rivolgerti al medico.