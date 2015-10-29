"Abbattiamo tutti questi muri inutili: vogliamo una piazza per tutti"

In via Canonico Renna l'obbrobrio del palazzo Esa pericolante: domani mattina l'associazione San Biagio riaccende i riflettori sulla questione

95047.it Sembra quasi un nesso inevitabile. Se vuoi ottenere la libertà devi prima abbattere quello che ci distanzia dalla verità. Prendete il caso dell’obbrobrio e vetusto stabile dell’Esa in via Canonico Renna: una palafitta in cemento armato pericolante e inguardabile. Lasciata a lì a morire in preda alle scartoffie della burocrazia e, nel corso degli anni, alla insensibilità istituzionale di chi avrebbe dovuto quantomeno ripensarne una collocazione. Da tempo, gli abitanti del quartiere e la stessa associazione “San Biagio”, con il comitato "Paternò c'è", che lì opera da anni provano a stimolare un dibattito che non si ferma alle parole: ma che va oltre divenendo operativo, coinvolgendo la stessa comunità paternese.

12192001_10153693082858630_2631278623984862320_n Già, del resto perchè mantenere un rudere in fase di crollo anziché pensare ad una piazza che serva davvero alla città ed ai suoi abitanti? Burocrazia ma non solo: perchè anche la politica deve fare la sua parte. Un sito ormai fatiscente che qualche tempo fa catalogammo tra i “non-luoghi” di Paternò.

Nel frattempo, domani (venerdì), ecco dare vita ad una mattinata che prova a rilanciare la questione: verranno coinvolti nuovamente i residenti con banchetti informativi e raccolta firme. Non abbassare la guardia. E restare sul pezzo. Per abbattere quei muri che ci distanziano dalla verità. Una mattinata come quella di domani servirà a qualcosa? Di certo, sarà servita a non restare con le mani in mano.