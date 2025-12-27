Abbiamo i tuoi video”: ma è una truffa. Nuovo allarme sextortion

È in corso una nuova e insidiosa campagna di sextortion tramite email, segnalata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che invita i cittadini alla massima attenzione.Secondo quanto comunicato,...

È in corso una nuova e insidiosa campagna di sextortion tramite email, segnalata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che invita i cittadini alla massima attenzione.

Secondo quanto comunicato, numerosi utenti stanno ricevendo email di ricatto nelle quali i truffatori affermano, falsamente, di aver avuto accesso alla posta elettronica e alla webcam della vittima, sostenendo di essere in possesso di immagini o video compromettenti.

Nel messaggio viene richiesto il pagamento di una somma in criptovalute entro un termine prestabilito, accompagnato dalla minaccia di rendere pubblico il presunto materiale in caso di mancato pagamento.

Si tratta di una truffa

La Polizia Postale chiarisce che nella quasi totalità dei casi non esistono foto o video reali e che non vi è stato alcun accesso ai dispositivi delle vittime.

L’obiettivo dei truffatori è esclusivamente quello di fare leva sulla paura e sul panico per indurre al pagamento.

Cosa fare in caso di email sospetta

Le indicazioni sono chiare:

Non rispondere al messaggio e non effettuare alcun pagamento

al messaggio e Non cliccare su link e non aprire eventuali allegati

e Cambiare immediatamente le password, soprattutto se riutilizzate su più servizi

Le raccomandazioni

La Polizia Postale raccomanda inoltre di:

mantenere computer, smartphone e tablet sempre aggiornati

utilizzare password robuste e differenti per ogni servizio

prestare la massima attenzione a email dal contenuto minaccioso o allarmante

Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, rispetto al quale informazione e prevenzione restano le armi principali.

👉 Condividere l’allerta può aiutare a evitare che altre persone cadano nella trappola.