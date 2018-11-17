ABBIGLIAMENTO SPORTIVO CONTRAFFATTO E SIGARETTE NEL BAGAGLIO IN ARRIVO DA MARRAKECH

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, hanno sottoposto a controllo un passeggero originario del Marocco, di...

In particolare, nel voluminoso trolley che era stato imbarcato nella stiva dell’aereo, erano presenti numerosi capi d’abbigliamento contraffatti costituiti da tute sportive di noti club di calcio italiani e stranieri (Juventus, Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid), recanti anche la riproduzione dei marchi dei loro sponsor, nonché 11 paia di scarpe “Nike” e “Adidas”.

I prodotti illegali, di fattura tale da poter ingannare gli ignari acquirenti sulla falsità degli articoli, sono stati sottoposti a sequestro ed il passeggero è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria etnea per illecita importazione di merci contraffatte.

Al cittadino marocchino è stato amcje contestato il contrabbando di sigarette poiché nel suo bagaglio a mano trasportava 1,6 chili di sigarette di provenienza estera.