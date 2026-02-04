Abusa per tre anni di una ragazzina arrestato patrigno a Enna

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una quattordicenne: secondo le accuse ipotizzate dalla procura di Enna gli abusi sarebbero andati avanti per 3 an...

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una quattordicenne: secondo le accuse ipotizzate dalla procura di Enna gli abusi sarebbero andati avanti per 3 anni, fin da quando la piccola aveva 11 anni.

Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza anche i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della stessa ragazzina e dell'intero nucleo familiare, composto anche da altre ragazze minorenni e dalla ex compagna dell'uomo.

Dalle indagini della Polizia sarebbe emerso che l'uomo, oltre agli abusi, aveva imposto delle 'regole' alle quali tutti i componenti della famiglia dovevano attenersi. Le conseguenze per chiunque avesse raccontato il "segreto di famiglia", sarebbero stato andare in contro a botte e alla minaccia costante del rischio dell'intervento degli assistenti sociali, che avrebbero diviso le bambine dalla madre, collocandole in strutture diverse.