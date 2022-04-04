ACATE: PONY SEVIZIATO E TRASCINATO DA AUTO PER CHILOMETRI

Un pony è stato trascinato per circa tre chilometri da un'auto e poi abbandonato sul ciglio della strada nei pressi di Acate, nel Ragusano.L'animale è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7 da...

L'animale è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7 da alcune persone che lavorano in un'azienda della zona, che hanno allertato i responsabili dell'Oipa e i carabinieri.

L'animale, una femmina di dieci anni, è stato soccorso dai veterinari dell'Asp, ma era ormai agonizzante ed è stato soppresso. Alle indagini potranno essere utili le telecamere di videosorveglianza della zona. "In tutta la mia vita non ho mai visto immagini così dure e sconvolgenti - ha detto Riccardo Zingaro, responsabile provinciale dell'Oipa -

Una crudeltà enorme, sull'asfalto è rimasta una scia di sangue". Non è stato ancora trovato il proprietario del pony e non si esclude che l'animale sia stato rubato.