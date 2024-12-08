ACCESO A GUBBIO L'ALBERO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL MONDO

Per omaggiare "l'impegno, la passione e l'umanità con cui i vigili del fuoco affrontano quotidianamente il loro lavoro", il capo del Corpo nazionale è stato prescelto come testimonial 2024 per l'accen...

Per omaggiare "l'impegno, la passione e l'umanità con cui i vigili del fuoco affrontano quotidianamente il loro lavoro", il capo del Corpo nazionale è stato prescelto come testimonial 2024 per l'accensione a Gubbio dell'albero di Natale più grande del mondo, simbolo di pace e di serenità.

Ieri sera Eros Mannino ha partecipato alla cerimonia della 44/a accensione che ha visto i vigili del fuoco protagonisti anche con un'esposizione statica di mezzi e attrezzature.

In precedenza il capo del Corpo, accompagnato dal direttore regionale, Marisa Cesario, e dal comandante provinciale, Valter Cirillo, aveva visitato il distaccamento di Gubbio incontrando il personale in servizio e in quiescenza.

Alla cerimonia di accensione era presente anche la presidente della Regione, Stefania Proietti.

"E' un piacere ed una grande commozione - ha detto la presidente - essere qui a Gubbio stasera.

L'albero è una luce che si accende per donare speranza".

Per la presidente l'Albero di Gubbio, conosciuto in tutto il mondo, è un "simbolo di solidarietà e pace che testimonia dello spirito francescano, che ha trovato a Gubbio episodi indimenticabili della vita di Francesco".

L'albero di Natale di Gubbio che si staglia sul Monte Ingino, dal 1991 è entrato nel Guinness dei primati come il più grande del mondo.