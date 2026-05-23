Accise, lo sconto sul gasolio dimezzato da 20 a 10 centesimi. E la proroga scade il 6 giugno

Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno: sconto sul diesel ridotto da 20 a 10 centesimi, aiuti da 300 milioni agli autotrasportatori.

Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti, ma con uno sconto ridimensionato sul gasolio. Il Consiglio dei ministri ha approvato in serata un decreto legge che estende le misure fino al prossimo 6 giugno, nel tentativo di contenere l’impatto del caro-carburanti su famiglie e imprese.

La novità principale riguarda proprio il diesel: lo sconto sulle accise passa da 20 a 10 centesimi al litro, mentre resta invariata la riduzione di 5 centesimi sulla benzina. Al taglio si aggiunge anche l’effetto dell’Iva, che contribuisce ulteriormente a calmierare i prezzi alla pompa.

Il provvedimento arriva dopo il confronto tra il governo e le associazioni dell’autotrasporto, che avevano annunciato uno sciopero nazionale dal 25 al 29 maggio contro il caro carburanti. Dopo l’intesa raggiunta a Palazzo Chigi, la mobilitazione è stata sospesa.

Nel decreto sono stati inseriti anche aiuti destinati al settore dell’autotrasporto. Previsti infatti 300 milioni di euro in crediti d’imposta per i camionisti: 100 milioni erano già stati stanziati nei precedenti decreti ma non ancora erogati, mentre altri 200 milioni rappresentano nuove risorse.

Tra le misure approvate figura anche il dimezzamento dei tempi per il rimborso trimestrale delle accise, che passano da 60 a 30 giorni. Inoltre il governo avrebbe manifestato disponibilità a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi per sostenere le imprese più colpite dall’aumento dei costi energetici.

Le coperture economiche del decreto, stimate in circa 400 milioni di euro, saranno reperite attraverso l’extragettito Iva, proventi derivanti da sanzioni Antitrust e altri tagli di spesa.