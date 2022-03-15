ACCOLTI A PATERNÒ TRE MINORI PROVENIENTI DALL'UCRAINA. FREQUENTERANNO SCUOLE PATERNESI

Si è tenuto questa mattina presso gli uffici del sindaco di Paternò in Piazza della Regione un incontro tra il primo cittadino Nino Naso e due famiglie fuggite dall'Ucraina, attualmente interessata da...

Si è tenuto questa mattina presso gli uffici del sindaco di Paternò in Piazza della Regione un incontro tra il primo cittadino Nino Naso e due famiglie fuggite dall'Ucraina, attualmente interessata da un conflitto di guerra. Tre i minori: Artem, Kristina e Maria, che il sindaco Naso ha conosciuto e a cui ha voluto subito offrire un'assistenza concreta, mettendo le due famiglie che adesso vivono a Paternò con il Liceo Classico "M. Rapisardi", il I Circolo Didattico "Lombardo Radice" e la scuola media "Virgilio". "Da sindaco ho subito sentito forte la responsabilità, ma anche da padre e nonno, di aprire le porte della nostra città a chi in questo momento scappa da un conflitto di guerra scellerato - ha dichiarato il sindaco Nino Naso - La nostra città non si fa trovare impreparata, accogliamo questi nostri fratelli in difficoltà ed offriamo loro tutta l’assistenza di cui hanno bisogno. Anche attraverso questi piccoli ma grandi gesti dimostriamo che Paternò ha un grande, enorme cuore".

I tre minori ucraini, assolte le formalità di rito presso i competenti uffici nel capoluogo etneo, saranno accolti ed inseriti presso gli Istituti scolastici già precedentemente citati grazie alla pronta disponibilità dei dirigenti scolastici Fiorella Baldo per il Liceo Classico, Angela Santangelo per la "Virgilio" e Valeria Maria Bombace per il I Circolo Didattico. Si ringrazia per la pronta disponibilità anche gli insegnanti Angela Rita Pistorio, Antonio Coluccio e Barbara Santoro che sono intervenuti prontamente all'invito estemporaneo del sindaco questa mattina.