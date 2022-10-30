ACCOMPAGNA IL FIGLIO ALLA PARTITA DI BASKET: IL MINATORE CHE HA COMMOSSO GLI STATI UNITI

Gli eroi non sempre indossano il mantello; a volte somigliano più a Babbo Natale, che dopo una lunga giornata passata a saltare su e giù per i camini, coperti di fuliggine, si siedono finalmente a god...

Gli eroi non sempre indossano il mantello; a volte somigliano più a Babbo Natale, che dopo una lunga giornata passata a saltare su e giù per i camini, coperti di fuliggine, si siedono finalmente a godersi in pace una partita.

Il minatore si chiama Micheal McGuire ed è diventato famoso grazie alla condivisione della foto sui social di John Calipari, famosissimo allenatore dei Kentucky Wildcats, una delle università americane più importanti della Ncaa.

L'uomo, reduce da una lunga giornata di lavoro in miniera e ancora sporco di carbone, siede accanto al figlio all'Appalachian Wireless Arena, a Pikeville, dove i Wildcats domenica scorsa hanno organizzato una partita amichevole in famiglia per raccogliere fondi per la popolazione del Kentucky orientale, regione devastata la scorsa estate dalle inondazioni. Calipari, il cui padre ha lavorato in una miniera di carbone a Clarksburg, nello West Virginia, è rimasto colpito dalla foto e l'ha postata su Twitter e Facebook per trovare l'uomo e regalargli dei biglietti. "Mi è stato detto che, dopo il turno di lavoro, quest'uomo ha corso per venire a guardare la partita con suo figlio. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia alla Rupp Arena per essere trattati come Vip!".

Il messaggio con allegata la foto è rapidamente corso su internet fino a raggiungere la moglie del minatore Micheal McGuire, Mollie. "O andavo direttamente alla partita oppure ne saltavo la metà andando a casa a fare una doccia", ha confessato l'uomo che ha saputo della condivisione della sua foto fatta da Calipari solo dopo un altro turno in miniera. "Non potevo crederci". Ora per lui, il figlio e la moglie sono pronti i biglietti per una nuova partita dei Wildcats. Questa volta senza i vestiti da minatore addosso.