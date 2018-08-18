ACI BONACCORSI: 18ENNE PERDE LA VITA IN UNO SCONTRO TRA SCOOTER E UN'AUTO
Ennesima tragedia nelle strade siciliane.
Nell’impatto tra uno scooter e una Seat Ibiza ha perso la vita ad Aci Bonaccorsi il diciottenne Jason Buglio.
L’ incidente avvenuto la scorsa notte, non ha lasciato scampo al giovane che viaggiava a bordo di un’Honda Sh 300.
Le condizioni di Buglio sono apparse subito disperate ai medici del Pronto soccorso dell’ ospedale Cannizzaro di Catania che hanno cercato in ogni modo di salvargli la vita.
Il giovane è morto poco prima dell’alba.
E’ rimasto invece illeso il guidatore dell'auto.
I due mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.