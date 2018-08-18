ACI BONACCORSI: 18ENNE PERDE LA VITA IN UNO SCONTRO TRA SCOOTER E UN'AUTO

Ennesima tragedia nelle strade siciliane.Nell’impatto tra uno scooter e una Seat Ibiza ha perso la vita ad Aci Bonaccorsi il diciottenne Jason Buglio.L’ incidente avvenuto la scorsa notte, non ha lasc...

A cura di Redazione 18 agosto 2018 17:37

Condividi