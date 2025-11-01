Aci Castello, 63enne travolta mentre attraversa la SS114: donna morta sul colpo

Tragedia all’alba di oggi sulla strada statale 114, nel tratto che attraversa Aci Castello. Una donna di 63 anni, identificata come M.D.L., è deceduta dopo essere stata travolta da una Peugeot 2008 co...

Tragedia all’alba di oggi sulla strada statale 114, nel tratto che attraversa Aci Castello. Una donna di 63 anni, identificata come M.D.L., è deceduta dopo essere stata travolta da una Peugeot 2008 condotta da un giovane di 25 anni.

L’investimento è avvenuto mentre la vittima stava attraversando la carreggiata, in prossimità dei rallentatori ottici. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6. La donna, residente in zona, era solita percorrere quel tratto di strada a piedi per recarsi quotidianamente in una tabaccheria poco distante.

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 63enne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro. La salma è stata posta sotto sequestro, mentre il giovane automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici di rito.

L’area è priva di telecamere e non risultano testimoni diretti, circostanza che rende le indagini particolarmente delicate. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore..