Aci Castello, 63enne travolta mentre attraversa la SS114: donna morta sul colpo

Tragedia all'alba di oggi sulla strada statale 114, nel tratto che attraversa Aci Castello. Una donna di 63 anni, identificata come M.D.L., è deceduta dopo essere stata travolta da una Peugeot 2008 condotta da un giovane di 25 anni.

01 novembre 2025 20:32
News
Tragedia all’alba di oggi sulla strada statale 114, nel tratto che attraversa Aci Castello. Una donna di 63 anni, identificata come M.D.L., è deceduta dopo essere stata travolta da una Peugeot 2008 condotta da un giovane di 25 anni.

L’investimento è avvenuto mentre la vittima stava attraversando la carreggiata, in prossimità dei rallentatori ottici. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6. La donna, residente in zona, era solita percorrere quel tratto di strada a piedi per recarsi quotidianamente in una tabaccheria poco distante.

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 63enne.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro. La salma è stata posta sotto sequestro, mentre il giovane automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici di rito.

L’area è priva di telecamere e non risultano testimoni diretti, circostanza che rende le indagini particolarmente delicate. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore..

