I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno tratto in arresto il pregiudicato 34enne catanese GIGANTINI Salvatore per rapina aggravata in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania.

ACI CASTELLO: AVEVA RAPINATO UNA FARMACIA LO SCORSO MAGGIO, ARRESTATO

I militari a seguito della rapina perpetrata lo scorso 29 maggio in una farmacia di Catania in via Galermo, hanno avviato una serie di attività investigative che hanno consentito di individuare il GIGANTINI come l’autore del reato.

Il reo, a volto scoperto, aveva chiesto alla farmacista la consegna di alcuni farmaci per i quali è prevista la ricetta medica della quale non era in possesso.

All’ovvio rifiuto della dottoressa il GIGANTINI minacciava che avrebbe ottenuto comunque quei farmaci e che non li avrebbe neanche pagati e, armandosi improvvisamente di un coltello che portava con se, si faceva consegnare l’incasso della giornata pari a 800 euro, fuggendo via.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..