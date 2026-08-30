Aci Castello, cade sulla scogliera dopo un malore: 70enne recuperato dal Soccorso Alpino

L’intervento nella prima serata di domenica 30 agosto. Sul posto Soccorso Alpino, 118 e Polizia Locale.

La Centrale Operativa del 118 di Catania ha allertato, nella prima serata di domenica 30 agosto, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per soccorrere un bagnante caduto sulla scogliera sottostante il Castello di Aci Castello, nel Catanese.

Nel giro di pochi minuti, una squadra della Stazione Etna Sud ha raggiunto il luogo dell'intervento, insieme al personale sanitario del 118 e agli agenti della Polizia Locale di Aci Castello.

L'uomo, un settantenne residente nella provincia di Catania, mentre stava risalendo dalla scogliera sarebbe stato colto da un malore, cadendo a terra e riportando un trauma cranico.

Dopo le prime valutazioni sanitarie effettuate sul posto, il settantenne è stato recuperato e accompagnato fino all'ambulanza presente sul lungomare, dove è stato affidato al personale sanitario per i successivi accertamenti.