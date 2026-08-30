Paternò, cenere: lunedì pulizia in 18 vie, ecco l’elenco. Attenti stasera a dove parcheggiate

Gli interventi partiranno dall’una di notte e proseguiranno fino alla conclusione dei lavori. La Polizia Locale invita i residenti a non lasciare le auto in sosta e a tenere chiuse porte e finestre.

A cura di Redazione 30 agosto 2026 15:21

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