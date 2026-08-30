Paternò, cenere: lunedì pulizia in 18 vie, ecco l’elenco. Attenti stasera a dove parcheggiate
Gli interventi partiranno dall’una di notte e proseguiranno fino alla conclusione dei lavori. La Polizia Locale invita i residenti a non lasciare le auto in sosta e a tenere chiuse porte e finestre.
Prosegue a Paternò il piano straordinario di pulizia delle strade dalla cenere vulcanica caduta nei giorni scorsi. La Polizia Locale ha diffuso un nuovo avviso rivolto ai residenti delle zone interessate, comunicando che gli interventi si svolgeranno lunedì 31 agosto 2026, a partire dalle ore 1:00 e fino alla conclusione dei lavori.
L’obiettivo è rimuovere la cenere accumulata sulla sede stradale e riportare in sicurezza le vie interessate dall’intervento.
Le vie interessate dalla pulizia
Le operazioni coinvolgeranno le seguenti strade:
Via A. Meli (tratto da via Campania a via G. Pitrè)
Via A. Musco (tratto da via Campania a via G. Pitrè)
Via G. Carascosa
Via Venezia
Via Amalfi
Via Cremona
Via Ferrara
Via Imperia
Via Savona
Via La Spezia (da via Savona a via G. Pitrè)
Via Murano (da via Imperia a via G. Pitrè)
Via Bari (tratto da via Fiume a via Savona)
Via R. Pilo (tratto da via Fiume a via Savona)
Via G. Mameli
Via E. De Amicis (tratto da via Fiume a via La Spezia)
Via Como (tratto da via Fiume a via A. Meli)
Via Pesaro
Via Piave.
Le raccomandazioni della Polizia Locale
Per consentire lo svolgimento delle operazioni nel migliore dei modi, la Polizia Locale chiede la massima collaborazione dei cittadini.
In particolare viene richiesto di:
non lasciare le autovetture in sosta nelle vie interessate dalla pulizia, come previsto dall’ordinanza n. 148 del 25 agosto;
chiudere tutti gli infissi che si affacciano sulle strade interessate, per evitare l’ingresso della polvere sollevata durante i lavori;
non stendere all’esterno panni e indumenti durante le operazioni di pulizia;
informare anche gli altri residenti della zona, così da agevolare gli interventi.
L’amministrazione e la Polizia Locale invitano quindi tutti i cittadini delle vie interessate a rispettare le indicazioni, così da permettere una pulizia rapida ed efficace della cenere vulcanica.