Paternò, auto danneggiata in contrada Gianferrante: il mezzo a ridosso del canale

La vettura presenta evidenti danni nella parte anteriore ed è stata fotografata oggi a ridosso del canale.

PATERNO' – Un’auto è stata fotografata nella giornata di oggi in contrada Gianferrante, nel territorio di Paternò, mostrando evidenti danni nella parte anteriore sinistra. Il veicolo si trova sul margine della carreggiata, a ridosso del canale che costeggia la strada.

Dalle immagini si nota come la vettura abbia riportato danni piuttosto evidenti nella parte anteriore, circostanza che lascia ipotizzare un incidente stradale, anche se al momento non è possibile stabilire con certezza quando sia avvenuto il sinistro.

La fotografia è stata scattata oggi e documenta la presenza dell'auto danneggiata nella zona, ma non consente di determinare se l’incidente sia avvenuto nelle ore precedenti, durante la notte oppure in un momento ancora antecedente.

Non sono al momento disponibili informazioni certe sulla dinamica dell'accaduto. Non è quindi possibile stabilire se il conducente abbia perso il controllo del mezzo, se siano rimasti coinvolti altri veicoli o se l'auto abbia urtato il bordo della carreggiata prima di finire nella posizione visibile nelle immagini.

Da chiarire anche l’eventuale presenza di persone a bordo al momento dell’incidente e se qualcuno abbia avuto necessità di ricorrere alle cure mediche