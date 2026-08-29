Paternò, controlli straordinari della Polizia: 7.265 euro di multe, auto sequestrate e un automobilista senza patente

Controlli a tappeto della Polizia tra le strade e i luoghi della movida: numerose violazioni al Codice della Strada



La Polizia di Stato ha coordinato, ieri sera, un’articolata attività di controllo straordinario del territorio in diverse zone ricadenti nel territorio dei Comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, nell’ambito degli interventi previsti dal piano predisposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale di Paternò e di Santa Maria di Licodia.

Per tutta la sera e fino a tarda notte, sono stati pattugliati i punti d’accesso di Paternò e le strade di collegamento con Santa Maria di Licodia, nonché il territorio di entrambi i centri urbani. Sono stati istituti posti di controllo, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate e con una significativa densità veicolare, come via Alcide De Gasperi, a Santa Maria di Licodia, e piazza Regina Margherita, nota come Quattro Canti, a Paternò.

Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una specifica attenzione è stata posta per accertare l’osservanza delle norme del Codice della Strada, in modo da scongiurare rischi per pedoni e utenti della strada. Al riguardo, sono state bloccate molteplici condotte irregolari da parte di automobilisti e motociclisti che, complessivamente, sono stati sanzionati per 7.265 euro.

Le maggiori infrazioni hanno riguardato l’assenza di copertura assicurativa, con il relativo sequestro amministrativo dei mezzi interessati.

Inoltre, un automobilista è stato sorpreso a guidare senza aver mai conseguito la patente per cui si è proceduto a sottoporre il veicolo a fermo amministrativo.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni a Paternò come in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.