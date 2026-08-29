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Paternò, controlli straordinari della Polizia: 7.265 euro di multe, auto sequestrate e un automobilista senza patente

Controlli a tappeto della Polizia tra le strade e i luoghi della movida: numerose violazioni al Codice della Strada

A cura di Redazione Redazione
29 agosto 2026 13:45
Paternò, controlli straordinari della Polizia: 7.265 euro di multe, auto sequestrate e un automobilista senza patente -
Paternò
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La Polizia di Stato ha coordinato, ieri sera, un’articolata attività di controllo straordinario del territorio in diverse zone ricadenti nel territorio dei Comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, nell’ambito degli interventi previsti dal piano predisposto dalla Questura di Catania per intensificare le azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa in tutto il territorio provinciale.

A coordinare l’attività sono stati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dagli agenti della Polizia Locale di Paternò e di Santa Maria di Licodia.

Per tutta la sera e fino a tarda notte, sono stati pattugliati i punti d’accesso di Paternò e le strade di collegamento con Santa Maria di Licodia, nonché il territorio di entrambi i centri urbani. Sono stati istituti posti di controllo, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate e con una significativa densità veicolare, come via Alcide De Gasperi, a Santa Maria di Licodia, e piazza Regina Margherita, nota come Quattro Canti, a Paternò.

Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, e si è proceduto a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una specifica attenzione è stata posta per accertare l’osservanza delle norme del Codice della Strada, in modo da scongiurare rischi per pedoni e utenti della strada. Al riguardo, sono state bloccate molteplici condotte irregolari da parte di automobilisti e motociclisti che, complessivamente, sono stati sanzionati per 7.265 euro.

Le maggiori infrazioni hanno riguardato l’assenza di copertura assicurativa, con il relativo sequestro amministrativo dei mezzi interessati.

Inoltre, un automobilista è stato sorpreso a guidare senza aver mai conseguito la patente per cui si è proceduto a sottoporre il veicolo a fermo amministrativo.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni a Paternò come in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.

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