Catania, emergenza sangue: San Marco lancia l’appello ai gruppi 0 e A, rinviate cure e interventi

Scorte di sangue in forte difficoltà al Policlinico: situazione critica soprattutto per i gruppi 0 e A

È una situazione definita estremamente critica quella segnalata nelle ultime ore dall’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue.

Secondo quanto riferito, il Policlinico avrebbe comunicato una grave carenza di sangue, in particolare per i gruppi 0 e A. La disponibilità sarebbe così ridotta da aver già provocato ripercussioni sull’attività sanitaria.

Nel messaggio diffuso dall’associazione si parla infatti di rinvii per i pazienti talassemici e dell’area ematologica, oltre allo stop di alcune sale operatorie.

Da qui l’appello rivolto a tutti coloro che possono donare: recarsi quanto prima nei centri disponibili.

Le donazioni possono essere effettuate in via Ofelia 35, dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 11:30.

È possibile donare anche al Policlinico di Catania, Padiglione 7, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 7:30 alle 12:00.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 095 7316265. È inoltre possibile prenotare online attraverso l’area personale del servizio San Marco.

L’associazione invita infine cittadini e donatori a condividere l’appello, così da raggiungere il maggior numero possibile di persone e contribuire a superare l’emergenza.