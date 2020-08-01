ACI CASTELLO :COLOMBIANO DANNEGGIA SENZA MOTIVO AUTO IN SOSTA E AGGREDISCE DEI GIOVANI

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 22enne colombiano OCHOA LUJAN SEBASTIAN, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 22enne colombiano OCHOA LUJAN SEBASTIAN, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce e percosse.

Una segnalazione telefonica pervenuta all’utenza del comando castellese indicava la presenza di un giovane extracomunitario in quella via Tomasi da Lampedusa che, in evidente stato di agitazione, infastidiva e minacciava i passanti.

I militari di pattuglia, appena giunti in zona, hanno sorpreso il giovane colombiano mentre danneggiava a calci e pugni alcune autovetture parcheggiate in strada.

Invitato a calmarsi e a declinare le proprie generalità, questi anziché placarsi proferiva le testuali frasi <<ora vedete cosa vi faccio e chi sono io; voi non mi potete far nulla e non mi portate da nessuna parte>> opponendo resistenza attiva al controllo costringendo così i carabinieri, preoccupati per l’incolumità delle persone presenti e che lo stesso potesse continuare a danneggiare le auto in sosta, a bloccarlo ed ammanettarlo.

I militari in seguito hanno altresì accertato che il 22enne, poco prima dell'arresto, si era reso responsabile dei reati di percosse e minacce ai danni di due 20enni di Catania, un ragazzo e una ragazza, rei secondo l’aggressore di aver chiamato i carabinieri.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.