ACI CASTELLO, DIVAMPA INCENDIO IN UN TERRENO: MUORE UN CANE RIMASTO LEGATO ALLA CATENA
Nella tarda mattinata di oggi, la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta ad Aci Castello, in via Vampolieri, per un incendio di alberi che ha interessato anche il terreno circostante.
Nell’incendio, purtroppo, ha perso la vita il cane del proprietario del terreno, un rottweiler di 8 anni che è rimasto legato alla catena, nonostante i tentativi di liberarlo.
Alle operazioni di spegnimento ha contribuito anche personale della Sede Centrale di Catania con un autobotte di rincalzo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.