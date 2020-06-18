ACI CASTELLO, DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE SU PARTE DEL LITORALE

95047

Il divieto di balneazione temporaneo per la presenza di alti valori di enterococchi è stato disposto dal Comune di Aci Castello, nel Catanese, per il tratto di costa che va dal castello normanno fino...

18 giugno 2020 17:53
Il divieto di balneazione temporaneo per la presenza di alti valori di enterococchi è stato disposto dal Comune di Aci Castello, nel Catanese, per il tratto di costa che va dal castello normanno fino a tutto il lido 'La risacca'. Lo rende noto l'Ente dopo che il dipartimento di Prevenzione dell''Asp di Catania ha comunicato la presenza di valori di enterococchi che andavano oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. L'ordinanza è stata notificata ai titolari dei lidi Aquarius e La Risacca, che "sono tenuti ad esporre il provvedimento e a far rispettare il divieto ai fruitori delle strutture balneari".
"Sarà apposta idonea segnaletica - conclude la nota - indicante il divieto temporaneo all'inizio e alla fine del tratto interessato. Nei prossimi giorni l'Asp Catania procederà a nuove analisi

