ACI CASTELLO, DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE SU PARTE DEL LITORALE

Il divieto di balneazione temporaneo per la presenza di alti valori di enterococchi è stato disposto dal Comune di Aci Castello, nel Catanese, per il tratto di costa che va dal castello normanno fino a tutto il lido 'La risacca'. Lo rende noto l'Ente dopo che il dipartimento di Prevenzione dell''Asp di Catania ha comunicato la presenza di valori di enterococchi che andavano oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. L'ordinanza è stata notificata ai titolari dei lidi Aquarius e La Risacca, che "sono tenuti ad esporre il provvedimento e a far rispettare il divieto ai fruitori delle strutture balneari".

"Sarà apposta idonea segnaletica - conclude la nota - indicante il divieto temporaneo all'inizio e alla fine del tratto interessato. Nei prossimi giorni l'Asp Catania procederà a nuove analisi