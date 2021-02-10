ACI CASTELLO, MINACCIA CON UNA PISTOLA UN CLIENTE PER SOLDI: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un 61enne del posto, ritenuto responsabile di tentata estorsione e detenzione abusiva di armi.Nella nottata di ieri l’uomo aveva telefonica...

I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato un 61enne del posto, ritenuto responsabile di tentata estorsione e detenzione abusiva di armi.

Nella nottata di ieri l’uomo aveva telefonicamente richiesto aiuto ai Carabinieri asserendo di essere stato aggredito all’interno da un cliente della propria struttura, un’abitazione adibita a casa vacanza.

I militari, quindi, hanno raccolto le testimonianze dei presenti dai quali sarebbe emersa una diversa verità e, cioè, che l’uomo avrebbe richiesto alla coppia di turisti inglesi una somma di denaro non dovuta per l’utilizzo della struttura abitativa e che, alle rimostranze di questi ultimi, il proprietario si sarebbe armato di una pistola lanciarazzi con la quale li avrebbe minacciati.

Il turista inglese si sarebbe così difeso spingendolo e facendolo rovinare in terra quindi, per sfuggirgli, si sarebbe chiuso a chiave nella stanza insieme alla propria compagna.

La perquisizione effettuata dai militari ha fatto loro scoprire una cassaforte occultata in un muro all’interno della quale il proprietario custodiva, oltre alla pistola lanciarazzi descritta dal cliente, anche un fucile da caccia a due canne e 3 sciabole di foggia militare.

In caserma il titolare della struttura, poi, accusava un malore conseguente alla caduta subita e pertanto, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, veniva trovato affetto da “trauma cranico, ferita sopraccigliare sx, frattura della seconda costa e del d4 della mano sx”.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)