ACI CASTELLO: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO, SI RIBALTA E DANNEGGIA UN TUBO DEL GAS

Incidente ad Aci Castello, in via Tripoli – intorno alle 4 del mattino di oggi 11 Marzo 2023.Per cause non ancora note, una Suzuki Swift, si è ribaltata e ha urtato alcuni contatori del gas adiacenti...

A cura di Redazione 11 marzo 2023 08:57

