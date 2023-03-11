95047

ACI CASTELLO: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO, SI RIBALTA E DANNEGGIA UN TUBO DEL GAS

Incidente ad Aci Castello, in via Tripoli – intorno alle 4 del mattino di oggi 11 Marzo 2023.Per cause non ancora note, una Suzuki Swift, si è ribaltata e ha urtato alcuni contatori del gas adiacenti...

11 marzo 2023 08:57
News
Incidente ad Aci Castello, in via Tripoli – intorno alle 4 del mattino di oggi 11 Marzo 2023.

Per cause non ancora note, una Suzuki Swift, si è ribaltata e ha urtato alcuni contatori del gas adiacenti alla carreggiata.

La giovane è stato trasportata all'ospedale per accertamenti dal personale del 118, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e della messa in sicurezza della zona

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poi la società di gestione del gas per le riparazioni necessarie

