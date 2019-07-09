ACI CASTELLO: SORVEGLIATO PRESO MENTRE ANDAVA AL MARE
A cura di Redazione
09 luglio 2019 19:15
I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese Salvatore SALAMANCA,
L’uomo è stato sorpreso dai militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, mentre si accingeva a scavalcare il muretto di via Angelo Musco per recarsi nella zona di mare della “Baia Verde”.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.