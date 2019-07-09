95047

ACI CASTELLO: SORVEGLIATO PRESO MENTRE ANDAVA AL MARE

09 luglio 2019
I Carabinieri della Stazione di Aci Castello hanno arrestato nella flagranza il 26enne catanese Salvatore SALAMANCA,

poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’uomo è stato sorpreso dai militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, mentre si accingeva a scavalcare il muretto di via Angelo Musco per recarsi nella zona di mare della “Baia Verde”.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

