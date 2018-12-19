ACI CASTELLO: VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO UN CADAVERE SULLA SCOGLIERA

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla scogliera ai piedi del castello normanno di Aci Castello.Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Catan...

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla scogliera ai piedi del castello normanno di Aci Castello.

Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Catania, che ha recuperato la salma con l'aiuto del personale nautico e dei sommozzatori nonché del nucleo Saf/Elisoccorritori dei pompieri. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. L’allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle otto e trenta con una telefonata effettuata da un passante al 118. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un suicidio, anche se non si possono escludere altre ipotesi come quella ad esempio che il corpo appartenga a un sub deceduto durante un'immersione.

Stando a quanto reso noto, il corpo appartiene a un 32enne di Motta Sant'Anastasia, la cui automobile è stata trovata poco distante con le chiavi ancora inserite nel cruscotto, circostanza che sembrerebbe avallare maggiormente l'ipotesi di un suicidio.