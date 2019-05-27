ACI CATENA. GETTA LA DROGA DALLA FINESTRA. ARRESTATO SPACCIATORE INCENSURATO.
I Carabinieri del Nucleo Operativo - Sezione Operativa della Compagnia di Acireale, unitamente al Nucleo Cinofili di Nicolosi nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno arrestato un trentenne di Aci Catena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.
Nella circostanza i militari operanti, grazie ad una breve ma proficua attività info - investigativa, notando uno strano viavai dall’abitazione dell’uomo, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare e personale.
Il trentenne, alla vista dei Carabinieri, gettava dalla finestra lo stupefacente, immediatamente recuperato dai militari che rinvenivano grammi 50 circa di sostanza tipo “marijuana”, suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e la somma di euro 50,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.
L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..