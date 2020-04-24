ACI CATENA, IN AUTO CON LA DROGA IN TASCA PRONTI A SPACCIARE: DUE DENUNCIATI, UNO È MINORENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno denunciato un 30enne ed un 17enne, entrambi di Aci Catena, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno denunciato un 30enne ed un 17enne, entrambi di Aci Catena, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano perlustrando il territorio catenoto quando, in via Pozzo, la loro attenzione è stata attirata dai due a bordo di una Fiat 500 i quali, al loro passaggio, hanno istintivamente cercato di celarsi il viso.

Nulla di più sbagliato poiché i militari, immediatamente, li hanno sottoposti ad un approfondito controllo a seguito del quale, nelle tasche del minore, hanno rinvenuto 4 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto e la somma di 150 euro, ritenuta provento dello spaccio.

La conseguenziale perquisizione domiciliare effettuata ha quindi consentito ai militari di rinvenire nell’abitazione del maggiorenne nascosti al fresco, all’interno del frigorifero, altri dieci grammi della stessa sostanza stupefacente nonché altro denaro per una somma complessiva di 510 euro.