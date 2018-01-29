I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza i fratelli Luigi ARENA cl.86 e Giuseppe ARENA cl.88, entrambi di Aci Catena, poiché ritenuti responsabili del concorso...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza i fratelli Luigi ARENA cl.86 e Giuseppe ARENA cl.88, entrambi di Aci Catena, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Da diversi giorni i militari di Aci Sant’Antonio li tenevano d’occhio monitorandone gli spostamenti e soprattutto l’eccessivo andirivieni di gente dalla loro abitazione ad Aci Catena.

Ieri sera, avendo ormai acquisto delle certezze investigative, gli operanti hanno fatto irruzione nella loro abitazione luogo in cui, previa perquisizione, estesa anche ai locali garage – cantina, hanno rinvenuto e sequestrato:

4 Kg di “marijuana”, 3 bilancini di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in commercio.

In tal senso si evidenzia che la droga sequestrata immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare almeno 40.000 euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.

ACI CATENA: In casa con 4 chili di marijuana pronta ad essere venduta, arrestati 2 fratelli