ACI CATENA Aci Catena, incendio in una palazzina: evacuati i residenti, due intossicati

Le fiamme sono divampate al secondo piano di un edificio in via Leonardi. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.

Paura nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, ad Aci Catena, dove un incendio si è sviluppato al secondo piano di una palazzina di cinque piani, in via Leonardi 18.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno provveduto a soccorrere ed evacuare le persone presenti nell'edificio, a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza alcune bombole di gas.

Due persone sono state prese in carico dai sanitari del 118 dopo aver inalato del fumo.

A supporto delle operazioni di soccorso sono state inviate anche un'autobotte e un'autoscala dalla Sede Centrale dei Vigili del Fuoco.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri e il personale della Polizia Locale