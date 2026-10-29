Dal 12 novembre visite degli incaricati comunali a chi non h Paternò, 500 famiglie chiamate al censimento: rispondere è obbligatorio, rischio sanzioni

Dal 12 novembre visite a domicilio per chi non ha ancora risposto. Il censimento terminerà il 23 dicembre.

PATERNÒ – Sono circa 500 le famiglie di Paternò coinvolte nel Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2026. Il Comune ricorda che la partecipazione è obbligatoria e che la mancata risposta può comportare sanzioni.

Il censimento, iniziato il 5 ottobre, si concluderà il 23 dicembre 2026. Sono interessate esclusivamente le famiglie selezionate dall'Istat che hanno ricevuto una comunicazione ufficiale.

Dal 12 novembre controlli e visite a domicilio

A partire dal 12 novembre, gli incaricati comunali visiteranno le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario.

Dal 7 al 23 dicembre la compilazione sarà possibile soltanto con l'assistenza di un rilevatore.

Dove chiedere assistenza

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione, in Parco del Sole 17, oppure telefonare ai numeri 095 7970111, 095 7970113 e 095 7970471.

Il Comune invita le famiglie interessate a rispettare le scadenze, ricordando che rispondere al censimento è un obbligo di legge.