❤️ PER SEMPRE NEI CUORI Paternò, 15 anni senza Eugenio, Antonino e Silvio: il ricordo non muore mai

Quindici anni fa la tragedia che spezzò tre giovani vite e sconvolse Paternò. Oggi alle 18 una Messa nella chiesa dello Spirito Santo per ricordare Eugenio, Antonino e Silvio.

PATERNÒ – Sono trascorsi 15 anni da quel tragico 27 ottobre 2011, ma il ricordo di Eugenio Borzì, Antonino Magro e Silvio Bonanno è ancora vivo nel cuore di familiari, amici e di tutta la comunità paternese.

Tre giovani vite spezzate troppo presto in un drammatico incidente stradale lungo la circonvallazione di Catania. Eugenio e Silvio avevano appena 21 anni, Antonino soltanto 20.

Una tragedia che sconvolse Paternò e lasciò un dolore profondo in quanti conoscevano e volevano bene ai tre ragazzi.

Oggi, martedì 27 ottobre 2026, nel 15° anniversario della loro scomparsa, alle ore 18:00, è stata celebrata una Santa Messa in loro memoria presso la chiesa dello Spirito Santo di Paternò.

Un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare Eugenio, Antonino e Silvio, tre ragazzi che, nonostante il passare degli anni, continuano a vivere nei ricordi e nell'affetto di chi li ha amati.

Anche 95047.it, nel suo piccolo, cerca di contribuire a mantenere vivo il ricordo di Eugenio, Antonino e Silvio. Perché ricordare significa anche non lasciare che il tempo cancelli tre nomi, tre volti e tre storie che appartengono alla memoria della nostra comunità.

Quindici anni sono passati, ma certi ricordi non svaniscono.

Ciao Eugenio, Antonino e Silvio. Paternò non vi dimentica. ❤️