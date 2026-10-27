🚨 ETNA ALLERTA Etna, cambia il livello di allerta: codice arancione per l’aviazione

L’Osservatorio Etneo dell’INGV segnala un’attività caratterizzata da emissioni di cenere trascurabili e discontinue. Al momento non viene prodotta alcuna nube vulcanica.

ETNA – Nuovo aggiornamento sull’attività dell’Etna. Nel bollettino VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso il 27 ottobre 2026 alle 11:52 UTC, il livello del codice colore per l’aviazione è stato portato da giallo ad arancione.

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’attività attualmente osservata è caratterizzata da emissioni di cenere di entità trascurabile e discontinue.

Il bollettino precisa che non viene prodotta alcuna nube di cenere vulcanica. Il fenomeno è monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica e grazie al personale dell’INGV presente sul campo.

Il codice arancione riguarda il livello di allerta per l’aviazione e non significa, di per sé, che siano in corso eruzioni esplosive o che il traffico aereo sia stato sospeso. Eventuali ripercussioni sui voli devono essere verificate attraverso gli aggiornamenti ufficiali aeroportuali.

L’INGV continuerà a monitorare la situazione e pubblicherà un nuovo bollettino VONA qualora le condizioni dovessero cambiare in maniera significativa o venisse modificato il codice colore.

Per gli aggiornamenti ufficiali è possibile consultare il sito dell’Osservatorio Etneo dell’INGV.