🚨 LUNGHE CODE SS121 🚨 Incidente tra Misterbianco e Piano Tavola, lunghe code verso Paternò

Rallentamenti e disagi per gli automobilisti lungo la strada in direzione Paternò. Coinvolto, secondo le prime informazioni, un furgone. Sul posto i Carabinieri.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – Emergono nuovi dettagli sull'incidente tra Misterbianco e Piano Tavola, in direzione Paternò. Nel sinistro sarebbero coinvolte un'auto e una moto. Si segnala una persona che avrebbe riportato ferite gravi, circostanza ancora da confermare. Sul posto presenti i Carabinieri e due ambulanze. Intanto, traffico ancora bloccato e code lunghissime in direzione Paternò.

Un incidente stradale sta causando disagi alla circolazione lungo la strada tra Misterbianco e Piano Tavola, in direzione Paternò. In queste ore si registrano lunghe code e rallentamenti, con ripercussioni sul traffico per gli automobilisti che percorrono il tratto interessato.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbe coinvolto un furgone. Le circostanze dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento e non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente.

Sul posto sono presenti i Carabinieri, intervenuti per effettuare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

L'incidente sta provocando incolonnamenti lungo la strada, con automobilisti costretti a procedere a rilento per superare il tratto interessato. La situazione della viabilità risulta particolarmente critica per chi viaggia in direzione Paternò.

Non si conoscono al momento eventuali conseguenze per le persone coinvolte né sono disponibili informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione durante la percorrenza della zona e a considerare possibili ritardi negli spostamenti.

La situazione del traffico è in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali conseguenze sulla circolazione stradale.

Notizia in aggiornamento.