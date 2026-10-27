PATERNO' ARRESTO 🚨 Arrestato davanti a un negozio con oltre 1,7 chili di marijuana

I Carabinieri hanno trovato la droga nascosta dietro il sedile passeggero dell’auto. Durante la perquisizione in casa sono stati sequestrati altri 500 grammi di marijuana.

L’osservazione “discreta” del territorio ha permesso ai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Paternò di arrestare un pusher in pieno centro a Paternò.

Impegnati nel pomeriggio in un servizio di perlustrazione del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli operanti, nel percorrere la via E. Bellia, hanno visto un uomo, a loro noto perché gravato da precedenti giudiziari.

Quest’ultimo, a bordo di un’utilitaria ferma davanti ad un negozio, aveva chiaramente un atteggiamento guardingo, circostanza che ha insospettito gli operanti facendo scattare il controllo.

Dopo averlo identificato per un 35enne del posto, i Carabinieri hanno avviato la perquisizione, mirata alla ricerca di sostanze detenute illecitamente, nel corso della quale hanno recuperato, complessivamente, 1,290 kg di marijuana, nascosti in una busta dietro il sedile passeggero.

Le attività sono state estese presso l’abitazione dell’uomo dove gli investigatori, nella camera da letto, hanno trovato altri 500 grammi di marijuana.

Tutto lo stupefacente trovato è stato sottoposto a sequestro e verrà inviato presso il “Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente” per le previste analisi quantitative e qualitative.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.