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STRAGE STRADE

Tragedia sulla Canicattì-Campobello: auto contro Tir, quattro lavoratori morti sul colpo

Quattro vittime nell'Agrigentino: erano a bordo di una Fiat Punto e stavano andando al lavoro in campagna. Lo scontro con un Tir poco dopo le 7. Illeso il camionista.

A cura di Redazione
26 ottobre 2026 08:40
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Tragedia sulle strade siciliane. Quattro persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, lunedì 26 ottobre, lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento.

Le vittime, tutte originarie dell'Agrigentino, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e si stavano recando al lavoro nelle campagne della zona. Una normale giornata lavorativa si è trasformata in tragedia.

Lo scontro con un Tir: quattro vittime

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'incidente potrebbe essersi verificato durante una manovra di sorpasso. L'utilitaria si è scontrata violentemente con un Tir proveniente dalla direzione opposta.

L'impatto è stato fatale per tutti e quattro gli occupanti della Fiat Punto, deceduti sul colpo. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Per le quattro vittime, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Una nuova tragedia che sconvolge la Sicilia, con quattro lavoratori che hanno perso la vita mentre si recavano a svolgere la propria attività quotidiana.

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