STRAGE STRADE Tragedia sulla Canicattì-Campobello: auto contro Tir, quattro lavoratori morti sul colpo

Quattro vittime nell'Agrigentino: erano a bordo di una Fiat Punto e stavano andando al lavoro in campagna. Lo scontro con un Tir poco dopo le 7. Illeso il camionista.

A cura di Redazione 26 ottobre 2026 08:40

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