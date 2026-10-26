Tragedia sulla Canicattì-Campobello: auto contro Tir, quattro lavoratori morti sul colpo
Quattro vittime nell'Agrigentino: erano a bordo di una Fiat Punto e stavano andando al lavoro in campagna. Lo scontro con un Tir poco dopo le 7. Illeso il camionista.
Tragedia sulle strade siciliane. Quattro persone hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, lunedì 26 ottobre, lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento.
Le vittime, tutte originarie dell'Agrigentino, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e si stavano recando al lavoro nelle campagne della zona. Una normale giornata lavorativa si è trasformata in tragedia.
Lo scontro con un Tir: quattro vittime
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'incidente potrebbe essersi verificato durante una manovra di sorpasso. L'utilitaria si è scontrata violentemente con un Tir proveniente dalla direzione opposta.
L'impatto è stato fatale per tutti e quattro gli occupanti della Fiat Punto, deceduti sul colpo. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.
I soccorsi e le indagini
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.
Per le quattro vittime, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
Una nuova tragedia che sconvolge la Sicilia, con quattro lavoratori che hanno perso la vita mentre si recavano a svolgere la propria attività quotidiana.