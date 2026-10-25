SISMA SICILIA Terremoto in Sicilia, la terra continua a tremare: altre 5 scosse nella notte

Non si ferma lo sciame sismico nel Tirreno meridionale. Nuovi terremoti anche questa mattina, dopo la forte scossa di magnitudo 5.5 di venerdì.

Non si arresta lo sciame sismico nel Tirreno meridionale. Anche oggi, domenica 25 ottobre, la terra continua a tremare nell'area di mare compresa tra Ustica e le isole Eolie, dove da diversi giorni si registra un'intensa attività sismica.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nelle prime ore della giornata sono state registrate altre cinque scosse di magnitudo superiore a 2, a conferma del proseguimento della sequenza iniziata nei giorni scorsi.

La prima scossa è stata rilevata alle 00:49, con magnitudo 2.6, seguita da altri terremoti alle 02:42 (magnitudo 2.2) e alle 03:25 (magnitudo 2.5).

L'attività è proseguita anche nelle prime ore del mattino, con due ulteriori eventi alle 06:08 (magnitudo 2.6) e alle 06:35 (magnitudo 2.4). Gli ipocentri sono stati localizzati a profondità comprese tra circa 9 e 10 chilometri.

Anche nella serata di sabato erano state registrate numerose scosse, tra cui quelle delle 22:37, di magnitudo 2.8, e delle 23:37, di magnitudo 2.7.

La sequenza sismica segue il forte terremoto di magnitudo Mw 5.5 registrato venerdì 23 ottobre, avvertito distintamente a Palermo e in diverse località della Sicilia.

Le scosse delle ultime ore risultano di intensità nettamente inferiore rispetto all'evento principale, ma confermano il perdurare dell'attività sismica in un'area caratterizzata da una complessa struttura tettonica.

L'INGV continua a monitorare l'evoluzione della sequenza, mentre i dati relativi ai singoli eventi possono essere aggiornati con le successive analisi degli esperti.