PATERNO' POLIZIA LOCALE Controlli a tappeto della Polizia Municipale raffica di multe e una patente ritirata

Controlli in quattro zone della città: verificati 33 veicoli. La Polizia Locale ha elevato sanzioni per oltre 1.200 euro. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.

Controlli sulle strade di Paternò, dove Carabinieri e Polizia Locale hanno effettuato un'operazione congiunta per verificare la regolarità dei veicoli in circolazione e contrastare le violazioni al Codice della Strada. L'attività, svolta venerdì 23 ottobre, era finalizzata in particolare all'individuazione di mezzi sprovvisti della prescritta copertura assicurativa.

I controlli hanno interessato quattro zone cittadine: via Mediterraneo, via Verga, via Gaudio e corso Italia, dove le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche sui veicoli e sulla documentazione degli automobilisti.

Secondo quanto reso noto dal Comando di Polizia Locale di Paternò, sono stati 33 i veicoli controllati, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno elevato 7 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 1.238 euro. Ritirata anche una patente di guida.

Nel dettaglio, le infrazioni contestate dalla Polizia Locale riguardano quattro casi di circolazione con revisione scaduta, un caso di revisione ripetutamente omessa, una violazione per mancanza momentanea dei documenti e una per guida con patente scaduta.

Le sette sanzioni riportate nel comunicato si riferiscono esclusivamente ai verbali elevati dalla Polizia Locale, nell'ambito dell'operazione svolta congiuntamente ai Carabinieri.

L'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi giorni. Come comunicato dal comandante della Polizia Locale, Giovanni Rizzo, le verifiche saranno estese ad altre zone della città, con l'obiettivo di contrastare le irregolarità e rafforzare la sicurezza della circolazione stradale.