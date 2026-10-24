LA SEGNALAZIONE Paternò, disagi al punto prelievi dell'ospedale: «Un solo operatore per due servizi»

Disagi al Santissimo Salvatore. Un cittadino denuncia: «Dopo appena cinque accettazioni lo sportello è stato chiuso per consentire i prelievi». Chiesti chiarimenti sull'organizzazione del servizio.

PATERNÒ – Una segnalazione riguardante presunti disservizi al punto prelievi dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò è giunta alla redazione di 95047.it. A raccontare l'accaduto è un cittadino che questa mattina, sabato 24 ottobre, si è recato nella struttura sanitaria per effettuare alcuni esami prescritti.

Secondo quanto riferito nella testimonianza, sarebbe stato presente un solo infermiere incaricato di gestire sia le operazioni di accettazione degli utenti sia l'esecuzione dei prelievi, con conseguenti rallentamenti del servizio.

In particolare, dopo appena cinque accettazioni, lo sportello sarebbe stato temporaneamente chiuso per consentire all'operatore di dedicarsi ai prelievi, lasciando in attesa gli altri cittadini presenti.

«È mai possibile che in una struttura pubblica ci si debba trovare di fronte a un simile collo di bottiglia organizzativo?», si domanda il segnalante, manifestando il proprio disappunto per una situazione che ritiene poco rispettosa delle esigenze degli utenti.

La protesta, tuttavia, non è rivolta al personale sanitario, ma all'organizzazione del servizio. Secondo il cittadino, infatti, una gestione di questo tipo rischierebbe di penalizzare non soltanto i pazienti, ma anche gli operatori chiamati a svolgere più mansioni.

«Noi cittadini paghiamo regolarmente le tasse e i ticket sanitari, pretendendo in cambio un servizio efficiente, organizzato e rispettoso del nostro tempo e della nostra salute», sottolinea nella segnalazione.

La testimonianza, firmata e trasmessa alla nostra redazione, solleva interrogativi sulle modalità organizzative del punto prelievi. Resta da chiarire se quanto descritto sia riconducibile a una situazione occasionale.

95047.it resta a disposizione della direzione sanitaria dell'ospedale e dell'ASP di Catania per eventuali chiarimenti o precisazioni.