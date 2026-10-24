BELPASSO Belpasso, betoniera in fiamme nella zona industriale: cabina completamente distrutta

L'incendio si è verificato intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Ingenti i danni al mezzo pesante.

Momenti di apprensione nella mattinata ieri , venerdì 23 ottobre, nella zona industriale di Belpasso, dove una betoniera è stata interessata da un incendio che ha provocato ingenti danni al mezzo pesante.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 11, quando, per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato il veicolo, danneggiando gravemente la cabina di guida e la parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio e nella successiva messa in sicurezza dell'area interessata.

Particolarmente evidenti le conseguenze del rogo: la cabina della betoniera è stata completamente devastata dalle fiamme, con la struttura metallica annerita e gli interni distrutti dal calore. Pesanti anche i danni alle componenti anteriori del mezzo, mentre il tamburo utilizzato per il trasporto del calcestruzzo appare meno coinvolto dall'incendio.

Resta ancora da stabilire cosa abbia provocato il rogo. Non è chiaro, al momento, se le fiamme siano state originate da un guasto meccanico o da altre circostanze.

Saranno gli eventuali accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla distruzione della cabina della betoniera.