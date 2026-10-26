PATERNO' Paternò, cimitero in condizioni pietose: «O puliscono entro 2 giorni o lo faccio pulire io»

Francesco Di Perna denuncia il degrado al Cimitero Nuovo di Scala Vecchia: «Nessun fine politico, solo rispetto per i nostri cari».

A pochi giorni dalla commemorazione dei defunti, scoppia la polemica sulle condizioni di pulizia del Cimitero Nuovo di Scala Vecchia, a Paternò.

A denunciare la situazione è un nostro lettore, Francesco Di Perna, che ha inviato alla redazione di 95047.it due video nei quali si vedono rifiuti, plastica, foglie secche e sporcizia accumulata in alcune aree del cimitero.

«Non è una questione politica, ma soltanto di dignità e rispetto nei confronti dei nostri cari e delle famiglie che si recano a commemorarli», sottolinea Di Perna.

Il cittadino lancia quindi un vero e proprio ultimatum: «Se entro un paio di giorni non verrà effettuata la pulizia, manderò personalmente una squadra di operai a mie spese per ripulire tutto».

Un'iniziativa che nasce dalla volontà di restituire decoro a un luogo di memoria e raccoglimento, soprattutto in vista del 2 novembre.

Adesso l'appello è rivolto agli uffici comunali competenti, affinché intervengano tempestivamente nelle aree segnalate, prima che sia un cittadino a farsi carico della pulizia, previa autorizzazione.