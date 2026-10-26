PATERNO' | CRONACA Paternò, incidente in piazza Santa Barbara: due auto danneggiate e detriti sull’asfalto

Pesanti danni alla carrozzeria e pezzi di paraurti sull’asfalto: la scena fa pensare a un violento impatto tra i due veicoli.

PATERNÒ – Tutto lascia pensare a un incidente stradale avvenuto in piazza Santa Barbara, nel cuore di Paternò, dove questa mattina sono state notate due automobili con pesanti danni alla carrozzeria.

Le immagini mostrano una Renault Clio grigia e una Smart con evidenti danni nella parte anteriore. Una delle vetture presenta il paraurti completamente staccato, mentre sull’asfalto sono rimasti numerosi frammenti di plastica e pezzi di carrozzeria.

La scena fa pensare chiaramente a un impatto tra i due veicoli, anche se al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla dinamica dell’accaduto né sull’eventuale presenza di persone coinvolte.

I detriti sparsi sulla pavimentazione testimoniano la violenza dell’urto e rappresentano un potenziale pericolo per chi transita nella zona.

Resta da chiarire quando sia avvenuto l’incidente e quali siano le circostanze che hanno portato al danneggiamento delle due automobili.