Incidente verso Paternò, ancora code lunghissime alle 13:30: le nuove foto
Traffico ancora bloccato tra Misterbianco e Piano Tavola. Le nuove immagini mostrano la situazione sul luogo dell'incidente.
MISTERBIANCO (CT) – Continuano i pesanti disagi alla circolazione dopo l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, lungo la strada tra Misterbianco e Piano Tavola, in direzione Paternò.
Alle 13:30 si segnalano ancora code lunghissime e traffico bloccato, con notevoli difficoltà per gli automobilisti in transito.
Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero coinvolte un'autovettura e una moto. Si parla inoltre di una persona che avrebbe riportato ferite gravi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle sue condizioni.
Sul posto sono presenti i Carabinieri e due ambulanze, intervenute per prestare soccorso e gestire l'emergenza.
Intanto arrivano nuove fotografie dal luogo dell'incidente, scattate intorno alle 12:45, che mostrano un'autovettura ferma al centro della carreggiata e diverse persone presenti sul posto.
Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le condizioni delle persone coinvolte.
La circolazione continua a subire pesanti rallentamenti in direzione Paternò.
LE FOTO – Le nuove immagini dal luogo dell'incidente.
Notizia in aggiornamento.