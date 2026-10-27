🚨 AGGIORNAMENTO Incidente verso Paternò, ancora code lunghissime alle 13:30: le nuove foto

Traffico ancora bloccato tra Misterbianco e Piano Tavola. Le nuove immagini mostrano la situazione sul luogo dell'incidente.

MISTERBIANCO (CT) – Continuano i pesanti disagi alla circolazione dopo l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, lungo la strada tra Misterbianco e Piano Tavola, in direzione Paternò.

Alle 13:30 si segnalano ancora code lunghissime e traffico bloccato, con notevoli difficoltà per gli automobilisti in transito.

Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero coinvolte un'autovettura e una moto. Si parla inoltre di una persona che avrebbe riportato ferite gravi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle sue condizioni.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e due ambulanze, intervenute per prestare soccorso e gestire l'emergenza.

Intanto arrivano nuove fotografie dal luogo dell'incidente, scattate intorno alle 12:45, che mostrano un'autovettura ferma al centro della carreggiata e diverse persone presenti sul posto.

Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le condizioni delle persone coinvolte.

La circolazione continua a subire pesanti rallentamenti in direzione Paternò.

LE FOTO – Le nuove immagini dal luogo dell'incidente.

Notizia in aggiornamento.