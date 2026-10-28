CATANIA Catania, rubavano energia elettrica per oltre 24mila euro: scoperti 5 allacci abusivi

Blitz dei Carabinieri nel quartiere San Cristoforo: denunciati cinque residenti di età compresa tra 39 e 75 anni.

L’azione per il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai furti di energia elettrica, ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati da personale dell’Enel, società di distribuzione dell'energia elettrica.

Nei giorni scorsi è stato, infatti, eseguito un articolato servizio nel quartiere di San Cristoforo, che ha permesso di accertare la presenza di 5 abitazioni alimentate mediante allacci abusivi alla rete elettrica. I collegamenti irregolari, realizzati senza alcun sistema di protezione, costituiscono un concreto pericolo per la sicurezza degli abitanti, esponendo gli immobili e l'intero quartiere al rischio di sovraccarichi, cortocircuiti e incendi.

L'attività svolta dagli equipaggi in supporto ai tecnici che hanno effettuato le verifiche in via Naumachia, via Argonauta, via Murifabbro, via Bonfiglio e via Platania ha permesso di scoprire che 5 catanesi usufruivano di energia elettrica nella propria abitazione con un allaccio abusivo direttamente alla montante Enel.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i proprietari dei predetti appartamenti, rispettivamente un 75enne, un 39enne, una 53enne, un 61enne e un 68enne, sono stati identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il danno economico per la società erogatrice del servizio è quantificato complessivamente in 24.130 euro.

L’equipaggio di un’altra pattuglia, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato controlli ispettivi presso due bar situati nei pressi di via Plebiscito, senza rilevare irregolarità.

Nel medesimo contesto operativo, i controlli alla circolazione stradale hanno permesso di identificare una trentina di persone e sottoporre a verifica 16 veicoli. Gli operanti hanno sorpreso un centauro alla guida di uno scooter senza il casco protettivo, un automobilista che circolava su un’auto sprovvista di assicurazione obbligatoria e un altro senza la revisione periodica.

Le sanzioni elevate ammontano a complessivi 3.063 euro, mentre 4 motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 3 autovetture sequestrate.

Al termine delle diverse perquisizioni operate su strada, a un giovane sono state trovate modiche quantità di sostanze stupefacenti e, per tale motivo, è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.