PATERNÒ: STOP! Paternò, concerto di Daniele De Martino vietato dai commissari dopo la nota della Questura

Stop all'esibizione del 31 ottobre in piazza Caduti del Mare. Provvedimenti simili anche in altri Comuni, tra cui Marsala.

PATERNÒ – Niente concerto per il cantante neomelodico Daniele De Martino, nome d'arte di Agostino Galluzzo. La Commissione straordinaria del Comune di Paternò, con l'ordinanza n. 51 del 26 ottobre 2026, ha disposto il divieto dell'esibizione prevista per sabato 31 ottobre in piazza Caduti del Mare.

Alla base della decisione una nota della Questura di Catania, richiamata nell'ordinanza, secondo cui i concerti dell'artista sarebbero già stati vietati in diverse località italiane.

Nel documento vengono riportate valutazioni delle autorità relative alle frequentazioni del cantante con persone con precedenti penali, alla presunta vicinanza ad ambienti criminali e ai contenuti di alcune canzoni. Si tratta di valutazioni riportate nel provvedimento amministrativo, che non costituiscono un accertamento di responsabilità penali a carico dell'artista.

La Commissione straordinaria, che amministra il Comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ha motivato il provvedimento con la necessità di tutelare la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e il decoro cittadino.

Concerto annullato anche a Marsala

Quello di Paternò non è un caso isolato. Anche a Marsala, in provincia di Trapani, era stata revocata la concessione del Teatro Impero per il concerto di Daniele De Martino previsto il 24 ottobre.

La vicenda era arrivata davanti al TAR Sicilia, che il 12 ottobre ha respinto il ricorso contro la decisione del Comune, riconoscendo la legittimità del provvedimento amministrativo.

La cancellazione aveva suscitato anche le proteste del promoter Aldo Sciacca, che aveva chiesto maggiore chiarezza sulle motivazioni e rispetto per il pubblico e gli organizzatori.

Provvedimenti analoghi erano già stati adottati in altre località italiane, come ricordato anche nella documentazione richiamata dalle autorità.

A Paternò, intanto, il divieto riguarda l'esibizione programmata per la serata di Halloween del prossimo 31 ottobre.

La notizia relativa a Paternò è tratta dall'ordinanza n. 51 del 26 ottobre 2026. La redazione di 95047.it resta a disposizione dell'artista e degli organizzatori per eventuali chiarimenti o repliche.