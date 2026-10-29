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Paternò, domani pulizia delle strade: c'è anche la tua? Ecco l'elenco completo

Il Comune rende noto l'elenco delle strade e delle piazze interessate dagli interventi di spazzamento di venerdì 30 ottobre.

A cura di Redazione
29 ottobre 2026 21:10
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Il Comune di Paternò ha comunicato il programma degli interventi di spazzamento delle strade previsti per domani, venerdì 30 ottobre 2026.

Le operazioni di pulizia interesseranno diverse zone della città, comprese strade, piazze e aree vicine al nuovo cimitero.

Secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, gli interventi sono previsti nelle seguenti vie e piazze:

  • Piazzale Cimitero nuovo

  • Via degli Svevi

  • Via Maggiore Toselli

  • Via Bonaccorsi Provvidenza Virgillito

  • Via Costanza D'Altavilla

  • Via dei Normanni

  • Via Freni

  • Via Gangia

  • Via Garzia

  • Via Giuseppe Verdi

  • Via Moncada

  • Via Ospedale

  • Via Ospedaletto

  • Via Puglisi

  • Via Sant'Antoniello

  • Via Torre

  • Vico Ventimiglia

  • Piazza Madonna della Consolazione

  • Piazzale Stupor Mundi

L'avviso, pubblicato oggi 29 ottobre, rientra nelle comunicazioni del Comune relative alla programmazione della pulizia delle strade cittadine.

Si invitano i residenti delle zone interessate a prendere visione dell'elenco, prestando attenzione a eventuali indicazioni o divieti di sosta presenti sul posto, per consentire il regolare svolgimento degli interventi.

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