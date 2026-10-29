Paternò, domani pulizia delle strade: c'è anche la tua? Ecco l'elenco completo
Il Comune rende noto l'elenco delle strade e delle piazze interessate dagli interventi di spazzamento di venerdì 30 ottobre.
Il Comune di Paternò ha comunicato il programma degli interventi di spazzamento delle strade previsti per domani, venerdì 30 ottobre 2026.
Le operazioni di pulizia interesseranno diverse zone della città, comprese strade, piazze e aree vicine al nuovo cimitero.
Secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, gli interventi sono previsti nelle seguenti vie e piazze:
Piazzale Cimitero nuovo
Via degli Svevi
Via Maggiore Toselli
Via Bonaccorsi Provvidenza Virgillito
Via Costanza D'Altavilla
Via dei Normanni
Via Freni
Via Gangia
Via Garzia
Via Giuseppe Verdi
Via Moncada
Via Ospedale
Via Ospedaletto
Via Puglisi
Via Sant'Antoniello
Via Torre
Vico Ventimiglia
Piazza Madonna della Consolazione
Piazzale Stupor Mundi
L'avviso, pubblicato oggi 29 ottobre, rientra nelle comunicazioni del Comune relative alla programmazione della pulizia delle strade cittadine.
Si invitano i residenti delle zone interessate a prendere visione dell'elenco, prestando attenzione a eventuali indicazioni o divieti di sosta presenti sul posto, per consentire il regolare svolgimento degli interventi.