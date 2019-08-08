ACI CATENA, INCIDENTE IN MOTO, MUORE RAGAZZA 21ENNE

Tragico incidente poco dopo la mezzanotte in via Nizzeti strada che unisce Aci San Filippo di Aci Catena alla frazione castellese di Ficarazzi.Per cause in corso di accertamento, la moto di grossa cil...

Tragico incidente poco dopo la mezzanotte in via Nizzeti strada che unisce Aci San Filippo di Aci Catena alla frazione castellese di Ficarazzi.

Per cause in corso di accertamento, la moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano un giovane e una ragazza di 21 anni, si è schiantata contro un albero sulla banchina lato sinistro della strada.

L'impatto, fortissimo, è costato la vita ad Ashsana Buremi di 21 anni, residente proprio a Ficarazzi.

In gravi condizioni il compagno di viaggio, ricoverato al Policlinico di Catania.

La dinamica dell'incidente, che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere del tutto autonoma, e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale e della stazione di Aci Catena.

E’ andata via così, Ashsana, una ragazza solare, piena di vita, a lungo attiva nel volontariato con “L’Isola che non c’è”, l’associazione no-profit di Aci Castello che adesso la piange. E con lei i numerosi amici che l’hanno apprezzata, innamorati del sorriso che “Contagiava tutti”, scrive Alessia Pavone.

Quel sorriso: “Sono sicuro che tu ,adesso, sia in buonissime mani e che stai sorridendo anche lassú. Non doveva proprio accadere.. Ti mando un grosso abbraccio”, commenta Andrea Reale.