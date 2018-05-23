ACI CATENA: Maltrattamenti e offese agli alunni, sospesa insegnante

La Procura della Repubblica di Catania, a seguito di indagini delegate ai Carabinieri della Compagnia di Acireale, ha richiesto e ottenuto dal Gip la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico impiego nei confronti di O.L.R., 59 enne di Aci Catena, maestra di scuola elementare, indagata per i delitti di maltrattamenti e di lesioni volontarie aggravate.

I militari dell’Arma hanno accertato che la maestra era solita sottoporre a maltrattamenti fisici e psicologici i piccoli alunni a lei affidati. In particolare offendeva i bambini, chiamandoli “teste di scecco”, li colpiva alla nuca, al viso e sulle mani, li strattonava con forza e con rabbia per le braccia.

L’attività d’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata presso la Stazione di Aci Catena dai genitori di un alunno, i quali si erano accorti di un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio che mal sopportava l’idea di dover andare a scuola e che aveva rivelato ai genitori di aver ricevuto uno schiaffo dalla maestra.

Le indagini, effettuate mediante l’ausilio di intercettazioni ambientali e di riprese videofilmate, hanno permesso, sin da subito, di accertare lo stato di soggezione e di timore nel quale i bambini quotidianamente vivevano all’interno della classe durante l’orario scolastico, costretti a subire i maltrattamenti della maestra che li mortificava sistematicamente ponendo in essere con le condotte sopra descritte.

Sulla base degli univoci elementi di prova raccolti, l’Autorità Giudiziaria etnea ha emesso la misura interdittiva della sospensione dall’impiego per 12 mesi.