ACI CATENA: Marijuana lanciata dal balcone con i carabinieri sotto casa: arrestate 2 persone

ACI CATENA: Marijuana lanciata dal balcone

I Carabinieri della Stazione di Aci Catena hanno arrestato nella flagranza LONGO Alessandro Valentino, 39enne, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e MAUGERI Alfio, 39enne, entrambi del posto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera i militari si sono recati nell’abitazione del LONGO per notificargli un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, dovendo l’uomo scontare un pena di anni 3 poiché ritenuto colpevole di furto aggravato in concorso e ricettazione, reati commessi il 2 dicembre 2017 a Giarre.

Quando i Carabinieri sono giunti sotto l’abitazione, ubicata al terzo piano, hanno notato che dal balcone dell’appartamento era stata lanciata una busta con il Maugeri che saltava giù dal balcone su di un terrazzo adiacente per poi scendere in strada e tentare la fuga. Il fuggitivo è stato immediatamente bloccato e la busta, contenente 100 di marijuana, recuperata e sequestrata.

L’uomo, colpito dal provvedimento restrittivo, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza mentre l’altro arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito per direttissima.